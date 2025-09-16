Desfile del 215 aniversario de la Independencia congrega a casi 3 mil participantes en Tampico

Se reunió a 2 mil 955 participantes entre autoridades, estudiantes, cuerpos de auxilio y fuerzas armadas

TAMPICO, TAM,. Con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, en Tampico se llevó a cabo el tradicional desfile conmemorativo que reunió a 2 mil 955 participantes entre autoridades, estudiantes, cuerpos de auxilio y fuerzas armadas. El parte informativo fue rendido por la Teniente General de la Secretaría de Marina, Bertha Lina Ornelas Guillén, ante autoridades de los tres niveles de gobierno encabezadas por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.

“En el 215 aniversario de la Independencia de México, se sumaron en Tampico, Tamaulipas 2 mil 955 efectivos, 38 vehículos, 25 agrupamientos y 7 caninos”, detalló la representante de SEMAR al concluir el recorrido por las principales avenidas de la ciudad.

Previo al desfile, la presidenta municipal encabezó en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla la ceremonia cívica en la Plaza de las Artes, donde recordó el legado de los héroes nacionales. “La memoria, los ideales y los sacrificios de Hidalgo, Morelos, Aldama, Allende, Guerrero, Victoria y Josefa Ortiz de Domínguez permanecen vivos en la historia y en el corazón agradecido del pueblo de México. Su ejemplo nos inspira a dar lo mejor por nuestra patria”, expresó Villarreal Anaya.

El recorrido fue engalanado por estudiantes de secundaria y preparatoria que realizaron tablas rítmicas y columnas humanas, así como por cadetes de la Escuela Náutica Mercante, quienes mostraron disciplina y marcialidad. La Secretaría de Marina Armada de México recibió fuertes aplausos al presentar unidades especiales y elementos camuflajeados que despertaron la admiración de niñas y niños.

En el contingente también participaron elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Bomberos Voluntarios y SINAREM, quienes caminaron cerca de un kilómetro entre la Plaza de las Artes y la Plaza de Armas, acompañados por familias que presenciaron el evento.

Entre las personalidades asistentes estuvieron Enrique Vilchis Navarro, representante de la Primera Zona Naval; Luz Adriana Villarreal Anaya, presidenta del DIF Tampico; Edith Aracely Ramiro Mendoza, representante de la Escuela Náutica Mercante; Claudia Rosas Marín, titular del CREDE, además de integrantes del cabildo local, quienes atestiguaron la celebración patriótica en honor a la libertad y la justicia.

Por Cynthia Gallardo

La Razón