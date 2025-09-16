Garantizar pensiones a trabajadores municipales, compromiso del gobierno de Tampico

La edil admitió que el proceso no será sencillo, sin embargo, enfatizó que la administración municipal no desistirá

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, afirmó que su administración trabaja para garantizar el pago de pensiones a alrededor de 150 empleados que han dedicado su vida laboral al servicio del ayuntamiento, a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El anuncio lo realizó tras concluir el desfile conmemorativo por el 215 aniversario de la Independencia de México.

“Estamos señalando un gobierno que procura el bienestar social, un gobierno que voltea y se centra en las acciones que benefician a las personas. La administración municipal no cuenta con un sistema de seguridad social, por eso nosotros de manera directa damos la atención médica y, con recursos municipales, se pagan las jubilaciones”, expresó.

Villarreal Anaya señaló que los empleados del ayuntamiento carecen de inscripción a un sistema formal de pensiones. En este sentido, explicó que con apoyo de especialistas en administración de riesgos se llevan a cabo análisis financieros que permitirán reconocer la antigüedad laboral de trabajadores jubilados y activos, lo que será expuesto ante Martí Batres, director general del ISSSTE.

“Ya estamos en pláticas con el ISSSTE, ya hemos hecho corridas financieras, ya están trabajando actuarios en una serie de estudios para determinar cuánto nos costaría que se reconozca a todos quienes ya están en posibilidades de pensionarse. Incluso ya solicitamos una cita con Martí Batres para plantearle la situación de nuestro municipio y así dar seguridad social a los empleados del ayuntamiento de Tampico”, explicó la presidenta municipal.

La edil admitió que el proceso no será sencillo, sin embargo, enfatizó que la administración municipal no desistirá en su propósito de ofrecer un respaldo digno a quienes han entregado años de servicio en beneficio de la ciudad.

Con lo anterior el gobierno de Tampico busca sentar un precedente en materia de justicia laboral y seguridad social, atendiendo una de las principales demandas de los trabajadores municipales que, hasta ahora, han carecido de acceso a un sistema de pensiones formal.

Por. Cynthia Gallardo/La Razón