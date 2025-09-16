Henry Martín se lesiona y es baja del América

Henry Martín se lastimó en el entrenamiento en Coapa; Álvaro Fidalgo sigue en duda

El América pierde a Henry Martín para la visita del sábado a los Rayados de Monterrey, juego correspondiente a la novena fecha del torneo Apertura 2025; Álvaro Fidalgo está en vilo tras el golpe sufrido durante el Clásico de México.

El delantero causa baja por un esguince de rodilla izquierda, lesión sufrida en el entrenamiento de ayer.

Con la actividad acumulada el fin de semana, en la derrota ante las Chivas del Guadalajara (1-2), Henry Martín registra solamente tres juegos disputados en el Apertura 2025 (uno de titular), para un total de 111 minutos y sin goles.

Cabe recordar que la lesión más reciente de Henry se reportó previo a que las Águilas visitaran al Atlas (molestias en la rodilla por una caída), mientras que ya acarreaba problemas en el talón de Aquiles y en los isquiotibiales.

De este modo, el técnico André Jardine echará mano de sus variantes y verá en Rodrigo Aguirre y en Raúl “La Pantera” Zúñiga como opciones de centro delantero.

EL MAGUITO ESTÁ EN DUDA

Además de Henry, otra ausencia marcada en el entrenamiento de hoy en las instalaciones de Coapa fue la de Álvaro Fidalgo.

El mediocampista español hizo trabajo diferenciado, al tiempo que el cuerpo técnico espera un informe médico más profundo del golpe que sufrió en la rodilla derecha durante el Clásico de México.

Quienes entrenaron sin complicaciones, luego de acarrear molestias físicas a consecuencia del parón de fecha FIFA y del clásico contra las Chivas, Sebastián Cáceres y Alexis Gutiérrez.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR