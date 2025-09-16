Inversión federal impulsará modernización de carreteras en Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, anunció que la federación destinará a la entidad una inversión histórica para infraestructura carretera, con un promedio de 8 mil millones de pesos anuales durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el funcionario, los proyectos prioritarios se enfocarán en las vías federales Tampico–Ciudad Victoria y Victoria–Reynosa, donde se contempla la construcción de un nuevo cuerpo que permitirá ampliar los tramos a cuatro carriles. El primer punto de intervención se busca concretar en la carretera Zaragoza, una de las más transitadas y con mayor índice de accidentes en la entidad.

“Estamos empujando con la federación para que se inicie en la carretera Zaragoza, porque es una de las más peligrosas. Con la modernización, se reducirá el riesgo y se mejorará la movilidad de manera significativa”, señaló Cepeda Anaya.

Obras estatales y rehabilitación de caminos

El secretario destacó que, mientras avanzan los proyectos federales, el estado mantiene su compromiso en la rehabilitación de carreteras estatales y caminos rurales. Estas acciones forman parte de una estrategia que busca atender a los 43 municipios de Tamaulipas, una labor que se ha mantenido constante desde 2023.

“Se han mejorado muchos caminos en todo el estado, con prioridad en los tramos estatales que conectan comunidades y facilitan el traslado de bienes y personas. La idea es continuar por etapas, asegurando que ninguna región quede fuera del desarrollo”, explicó.

El nuevo boulevard de la Moderna

Un ejemplo de las obras en curso es la remodelación del boulevard hacia el puente La Moderna, que se encuentra en proceso de licitación para su siguiente fase. Aunque aún no se inaugura de manera oficial, los vecinos de la zona ya utilizan el tramo concluido.

Cepeda Anaya explicó que no es posible cerrar el acceso a los habitantes de las colonias aledañas, por lo que el tránsito está permitido mientras se avanza en las siguientes etapas. El costo final se definirá una vez que las propuestas de las empresas participantes sean presentadas.

Presupuesto 2026 en puerta

Respecto a la planeación financiera, el titular de Obras Públicas indicó que en noviembre dará inicio la elaboración del presupuesto para el año 2026. Mientras tanto, se siguen cerrando procesos de licitación correspondientes al ejercicio 2025, que se extenderán hasta mediados de noviembre.

“Estamos en la etapa de cierre de este año, pero también proyectando lo que viene. El objetivo es dar continuidad a las obras en marcha y garantizar recursos suficientes para nuevos proyectos”, puntualizó.

La combinación de recursos federales y estatales, aseguró Cepeda Anaya, permitirá que Tamaulipas entre en una fase de modernización carretera y urbana sin precedentes.

“Queremos que la inversión no se concentre solo en las ciudades grandes. El reto es que cada municipio sienta el impacto positivo de estas obras, porque eso asegura un desarrollo equilibrado para todo el estado”, concluyó.

Por. Raúl López García