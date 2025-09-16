Lluvias afectarán a estos estados del miércoles 17 al viernes 19 de septiembre

Las lluvias continuarán en México durante esta semana; checa las entidades afectadas y toma tus precauciones

Llegamos a la parte final del mes de septiembre y las lluvias continúan en México. Muchos estados se verán afectados por la circulación del ciclón Mario y una vaguada en altura, los cuales mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California.

Además, el monzón mexicano en conjunto con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, canales de baja presión y nueva onda tropical, estarán provocando tormentas con caída de granizo en algunas entidades durante el periodo de miércoles 17 de septiembre al viernes 19 de septiembre.

A continuación te compartimos cuáles son los estados que se verán afectados por las lluvias en este lapso de tiempo, así como aquellas entidades que tendrán bajas temperaturas y vientos fuertes.

¿En cuáles estados lloverá este miércoles 17 de septiembre?

El ciclón tropical Mario frente a la costa occidental de Baja California Sur, su circulación ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California, así como vientos fuertes y oleaje elevado en la costa occidental de dicha península. Debido a que Mario se desplazará hacia el noroeste e ingresará a una zona de temperaturas del mar menos favorables, se prevé un rápido debilitamiento del sistema, al final del día.

Para este miércoles 17 de septiembre, se registrarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas en los siguientes estados:

Sinaloa

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Mientras que las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en las siguientes entidades:

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En cuando a los chubascos con lluvias puntuales fuertes, estos son los estados afectados para el miércoles 17 de septiembre:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Los intervalos de chubascos se registrarán en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala; en tanto, las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves se registrarán en zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

¿En cuáles estados lloverá este jueves 18 de septiembre?

El monzón mexicano aunado a divergencia, generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, mientras que las lluvias puntuales intensas se registrarán en Sinaloa. Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se intensificará y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán.

Los estados en donde se registrarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas son las siguientes:

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Mientras que los estados en donde se registrarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes son Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Los chubascos con lluvias puntuales fuertes se registrarán en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes se darán en zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

¿En cuáles estados lloverá este viernes 19 de septiembre?

Un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del territorio nacional aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico originará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Vaguada monzónica se mantendrá próxima al Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

El viernes 19 de septiembre se registrarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz y Chiapas, mientras que las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, se darán en Durango, Nayarit, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los chubascos con lluvias puntuales fuertes caerán en estas entidades:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Los intervalos de chubascos se sentirán en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado se sentirán en zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO