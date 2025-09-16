Madre de Karla Roses exige justicia a un año del feminicidio de su hija

Denunció que el proceso legal avanza con lentitud y ha estado marcado por audiencias diferidas e irregularidades

TAMPICO, TAM.- A un año del feminicidio de la adolescente Karla Roses, de 14 años, su madre, Elizabeth Roses Ramírez, exigió justicia y celeridad para que el presunto responsable reciba la pena máxima.

Denunció que el proceso legal avanza con lentitud y ha estado marcado por audiencias diferidas e irregularidades.

“Estamos esperando el lunes 22 de septiembre una audiencia para el desahogo de pruebas, pero ha sido un proceso muy lento, a cuentagotas, con audiencias pospuestas”, expresó la madre, visiblemente indignada por la falta de avances en el caso.

Roses Ramírez señaló que incluso el estado de salud del imputado ha sido argumento para retrasar el juicio, lo que genera desconfianza e incertidumbre: “¿Qué está pasando? ¿Por qué no hemos podido avanzar? ¿Por qué estamos atorados en esto?”, cuestionó, al tiempo que recordó que el domicilio del presunto feminicida nunca fue cateado ni resguardado, dejando dudas sobre la investigación.

La madre de Karla admitió que ha perdido la confianza en las autoridades judiciales, aunque mantiene la esperanza de que los nuevos jueces y magistrados en Tamaulipas actúen con firmeza. “No confiamos en nadie, queremos que nos sorprendan con hechos, con una sentencia”, manifestó.

En compañía de integrantes de la colectiva feminista Mujer Manglar, fue Martha de la Cruz, quien anunció que este viernes 19 de septiembre se realizará una acción de memoria y justicia en Jardines de Arboledas, Altamira. La jornada incluirá una caminata desde el domicilio de la familia hasta la brecha donde fue localizado el cuerpo de la joven, donde se mantiene un altar en su memoria.

Posteriormente, en el parque de Arboledas, se llevará a cabo una plática sobre prevención de la violencia, mesas informativas y la presentación musical de artistas de Irapuato, Guanajuato. “Apelamos a la no repetición; no queremos que ninguna madre viva lo que yo estoy enfrentando, ni que otra mujer sea víctima de feminicidio”, finalizó Elizabeth Roses.

Por Cynthia Gallardo/La Razón