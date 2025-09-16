Marina reconoce casos de corrupción en desfile del 16 de Septiembre

Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, reconoció públicamente la existencia de actos de corrupción ligados al contrabando de combustible

CIUDAD DE MÉXICO.– El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, reconoció públicamente la existencia de actos de corrupción ligados al contrabando de combustible en los que estuvieron involucrados elementos de esa institución.

Durante su discurso en el marco del 215 aniversario de la Independencia de México, Morales aseguró que fue una decisión difícil, pero necesaria: “Hubiera sido imperdonable callarlo”, dijo.

El almirante destacó que se actuó “pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate” y que los responsables fueron puestos a disposición de la justicia. Afirmó que la Marina no puede permitir que prácticas ilícitas se enquisten dentro de sus filas: “El mal tuvo un fin determinante: en la Marina no encontró lugar ni abrigo”.

Según explicó, la institución decidió enfrentar de manera frontal la situación para corresponder a la confianza del pueblo. “Jamás fue opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad nos fortalece, la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta”, subrayó.

Morales aseguró que la Secretaría de Marina es ahora más fuerte y que no habrá marcha atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Advirtió que se aplicará la ley sin excepciones y que el compromiso es dar “mayor rigor al marco de la legalidad para erradicar males” que dañan a la nación.

El funcionario envió un mensaje directo a la ciudadanía, en medio de señalamientos que alcanzan incluso al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, por presuntos vínculos de familiares en estos casos. “Cuentan con una Marina que cree en la aplicación plena de la ley, que actúa bajo el Código de Honestidad y Justicia, porque solo se mantiene el honor con la verdad”, afirmó.

Finalmente, celebró que por primera vez en la historia de México y de las Fuerzas Armadas, el desfile cívico-militar del 16 de septiembre fuese encabezado por una Comandanta Suprema, en referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Hacemos historia en su primer desfile y en lo que significa seguir transformando a México”.

