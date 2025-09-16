Mujer sufre caída minutos antes del desfile

Personal del Sistema Nacional de Rescate y Emergencias atendió a la lesionada.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una mujer de la tercera edad sufrió una caída en la zona centro, minutos antes de que iniciara el desfile en Tampico.

Personal del Sistema Nacional de Rescate y Emergencias atendió a la lesionada.

Fue a las 08:44 de la mañana del martes cuando ocurrió el accidente, en calle Carranza, entre Colón y 20 de noviembre.

La afectada de 64 años tropezó al caminar por ese sitio para luego caer al suelo.

Resultó con dolor en el brazo derecho, siendo atendida por elementos de SINAREM que estaban cerca para apoyar en el desfile.

Valoraron a la fémina y después le colocaron un vendaje en el brazo afectado, logrando estabilizarla.

Recomendaron a la mujer realizarse una radiografía para que se determine la magnitud de la lesión.

Por. Benigno Solís/La Razón