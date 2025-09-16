Por culminar programa de regularización para motociclistas en Tamaulipas

El 30 de septiembre vence el plazo del programa estatal que permite regularizar unidades por un pago único de 870 pesos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El tiempo se agota para miles de motociclistas en Tamaulipas, pues en 15 días (el 30 de septiembre) vence el plazo del programa estatal que permite regularizar unidades por un pago único de 870 pesos, trámite que incluye placas y tarjeta de circulación.

Lo anterior, fue expuesto por Marcelo Olán Mendoza, director de Oficinas Fiscales y Establecimientos de Bebidas Alcohólicas en el Estado.

En su declaración, el funcionario fue claro: quienes no aprovechen este beneficio podrían enfrentar sanciones severas.

Y es que después de la fecha límite, los motociclistas en incumplimiento estarán expuestos a multas, retención de vehículos y operativos de revisión encabezados por Tránsito y la Guardia Estatal.

De acuerdo con Olán Mendoza, los resultados del programa muestran avances, pero aún falta mucho por hacer.

A la fecha se han regularizado casi cuatro mil motocicletas, una cifra mínima si se considera que en Tamaulipas circulan alrededor de 200 mil.

Por ello, la invitación es directa y no esperar al último día.

“Queremos evitar sanciones. La invitación sigue abierta: actualicen su situación y cumplan con sus adeudos antes de que termine septiembre”, recalcó el funcionario.

Finalmente, aclaró que aunque el beneficio para motocicletas concluye este mes, otros estímulos y descuentos fiscales permanecerán vigentes hasta el cierre del año, con la finalidad de apoyar a más contribuyentes.

Por Antonio H. Mandujano