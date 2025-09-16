¿Quién fue Gertrudis Bocanegra? La insurgenta olvidada en la historia que Claudia Sheinbaum incluyó en el Grito

Ante miles de personas reunidas en el Zócalo capitalino, Sheinbaum no sólo evocó los nombres clásicos de la Independencia, sino que incluyó a mujeres que formaron parte de este hecho histórico

MÉXICO.- En una noche cargada de simbolismo histórico, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó la noche de este lunes 15 de septiembre su primer Grito de Independencia desde el balcón central del Palacio Nacional, marcando un hito al ser la primera mujer en encabezar esta ceremonia tradicional en los 215 años de la gesta independentista mexicana.

Ante miles de personas reunidas en el Zócalo capitalino, Sheinbaum no sólo evocó los nombres clásicos de la Independencia, como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Josefa Ortiz Ortiz Téllez-Girón (a quien mencionó con ese nombre y no como «Josefa Ortiz de Domínguez»), sino que rompió moldes al incluir por primera vez en la arenga a Gertrudis Bocanegra.

Bocanegra es una heroína insurgente cuya figura había sido sistemáticamente omitida en ediciones previas del Grito. Este gesto visibilizó por primera vez en este contexto oficial a una de las mujeres más valientes de la lucha por la libertad.

¿Quién fue Gertrudis Bocanegra?

María Gertrudis Teodora Bocanegra Mendoza nació el 11 de abril de 1765 en Pátzcuaro, Michoacán, en el seno de una familia de comerciantes de clase media en la Nueva España colonial. Hija de Pedro Javier Bocanegra y Feliciana Mendoza, Gertrudis creció en un entorno que le permitió acceder a una educación inusual para las mujeres de su época.

Ávida lectora de los pensadores de la Ilustración, como Voltaire y Rousseau, desarrolló una conciencia crítica que la impulsó hacia ideas revolucionarias. A los 20 años, se casó con el teniente Pedro Advíncula Lazo de la Vega, un oficial de las tropas provinciales españolas, con quien tuvo seis hijos: dos varones y cuatro mujeres. Su vida hogareña, sin embargo, se transformó radicalmente en 1810, cuando estalló la conspiración de Querétaro liderada por el cura Miguel Hidalgo.

Al enterarse del llamado a la insurgencia desde Dolores, Bocanegra convenció a su esposo y a uno de sus hijos para unirse a las fuerzas rebeldes. Trágicamente, ambos murieron en combate, pero esto no doblegó su determinación.

Bocanegra se convirtió en una espía clave para los insurgentes, coordinando acciones en Michoacán, escondiendo armas y transmitiendo mensajes cifrados entre conspiradores. Su casa en Pátzcuaro sirvió de refugio para líderes como Ignacio Allende y Juan Aldama, y ella misma participó en la toma de Valladolid (hoy Morelia).

Durante siete años, operó en la clandestinidad, enfrentando riesgos constantes en un movimiento donde las mujeres eran vistas como meras auxiliares.

A los 53 años, en 1817, su suerte cambió. Delatada por un informante realista, fue arrestada por el ejército realista mientras preparaba un ataque a Pátzcuaro. Sometida a brutales interrogatorios y torturas en la Inquisición de México, se negó a delatar a sus compañeros, manteniendo un silencio heroico.

Enjuiciada por traición, fue condenada a muerte. El 11 de octubre de 1817, a los 52 años, fue fusilada en la Plaza de Armas de Pátzcuaro, frente a una multitud.

¿Por qué Claudia Sheinbaum mencionó a Gertrudis Bocanegra?

La mención de Bocanegra en el Grito de 2025 no fue casual. Sheinbaum rindió homenaje a mujeres asociadas a la independencia, citando explícitamente a Bocanegra, así como a Manuela Molina “La Capitana” y las heroínas anónimas.

Al ser la primera mujer presidenta en encabezar la ceremonia del Grito, Sheinbaum Pardo no dudo en hacer un guiño a las mujeres, incluso a través de su vestuario: un vestido de color morado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.