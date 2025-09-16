Saldo blanco en Tamaulipas durante el Grito

En Ciudad Victoria se registraron cinco atenciones, en Reynosa tres y en Tampico dos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas celebró las fiestas patrias de 2025 sin incidentes graves en sus 43 municipios. El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que solo se atendieron casos médicos menores, como crisis hipertensivas y bajas de glucosa, ninguno con necesidad de hospitalización.

En Ciudad Victoria se registraron cinco atenciones, en Reynosa tres y en Tampico dos, todas resueltas en el lugar. Autoridades destacaron la participación ordenada de la ciudadanía y la coordinación institucional que permitió un Grito de Independencia con saldo blanco y ambiente familiar en todo el estado.

Por. Antonio H. Mandujano

Expreso