Saldo blanco y más de 15 mil asistentes en el Grito de Independencia en Tampico

Para la seguridad de los asistentes se implementó un operativo en el que participaron 150 elementos de diferentes corporaciones



10:49 am

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con una participación de más de 15 mil personas de todas las edades y un saldo blanco en materia de seguridad, se llevó a cabo la celebración del Grito de Independencia en la Plaza de Armas de Tampico, confirmó el director de Protección Civil municipal, José Antonio Marín Flores. El funcionario precisó que desde las 14:00 horas del domingo, cuando inició la verbena popular, hasta la conclusión del concierto musical en la madrugada del martes 16 de septiembre, la festividad transcurrió en un ambiente de orden y convivencia familiar. Para la seguridad de los asistentes se implementó un operativo en el que participaron 150 elementos de diferentes corporaciones, entre ellas Tránsito, Guardia Estatal, Bomberos y personal de Protección Civil, quienes se distribuyeron en la periferia de la plaza. De igual forma, se contó con la presencia de cuatro ambulancias ubicadas en distintos puntos estratégicos, listas para brindar atención en caso de emergencia, aunque no fue necesario su uso. “Saldo blanco, afortunadamente”, puntualizó Marín Flores en entrevista. Por. Cynthia Gallardo