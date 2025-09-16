Tamaulipas capta 689 millones de dólares en inversiones industriales durante el primer semestre de 2025

El avance representa buenas noticias para la entidad y fortalece su papel en el desarrollo nacional.

TAMPICO, TAM.- Tamaulipas registró un crecimiento en el sector industrial de 1.9 por ciento durante el primer semestre de 2025, logrando la captación de 689 millones de dólares en nuevas inversiones, informó Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía del gobierno estatal. La funcionaria destacó que este avance representa buenas noticias para la entidad y fortalece su papel en el desarrollo nacional.

Cantú Deándar detalló que las inversiones corresponden principalmente a ampliaciones y fortalecimiento de la industria en municipios clave como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Altamira, Tampico y Ciudad Madero, lo que refleja la confianza de los capitales nacionales y extranjeros en Tamaulipas.

En este contexto, recordó que tras la reciente visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se consolidó una agenda conjunta con el gobierno federal para reforzar el crecimiento económico del estado. Como parte de estos acuerdos, se prevé que en octubre el gobernador Américo Villarreal Anaya anuncie la instalación del Polo del Bienestar en Altamira, un proyecto estratégico para el sur de Tamaulipas.

Asimismo, la secretaria de Economía informó que en la frontera del estado se impulsará el desarrollo del puerto de Matamoros, así como el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo. “Estamos al pie del cañón y vienen muy buenas noticias”, expresó.

Cantú Deándar subrayó también que se encuentra en marcha la ampliación de tres cruces internacionales: dos en Reynosa y uno en Nuevo Laredo, además de la expansión del Puente del Comercio Mundial. Estos proyectos, dijo, representan un beneficio no sólo para Tamaulipas, sino para toda la región fronteriza.

En el ámbito de apoyo financiero, la funcionaria estatal dio a conocer que en lo que va del año se han destinado cerca de 300 millones de pesos mediante el programa Impulso, implementado en coordinación con Nacional Financiera, con créditos que van desde 500 mil hasta 5 millones de pesos.

Adicionalmente, explicó que a través de Fondo Tamaulipas se han entregado 3 millones 900 mil pesos en créditos a 349 micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores comercio y servicios, como parte del respaldo a emprendedores locales.

Finalmente, Cantú Deándar exhortó a las personas interesadas en abrir negocios a acercarse a las oficinas de Fondo Tamaulipas en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, donde pueden acceder a microcréditos de hasta medio millón de pesos para impulsar la creación de empresas desde cero.

Cynthia Gallardo

La Razón