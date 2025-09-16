Tamaulipas revisará presupuesto federal para impulsar obras prioritarias

El gobernador Américo Villarreal señaló que se busca impulsar obras prioritarias para el estado

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Tamaulipas estará revisando a detalle el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para buscar a través de los diputados federales, impulsar las obras prioritarias para el estado, aseguró el Gobernador Américo Villarreal.

Tras encabezar el desfile del 125 aniversario de la Independencia de México, el mandatario reconoció que el ajuste en el presupuesto, propuesto para Salud de mil millones de pesos, corresponde al Fondo de Aportación para la Salud (FASA).

“Recibíamos cerca de 1,000 millones de pesos para la administración y mantenimiento de las unidades hospitalarias; ahora al estar federalizados y depender del IMSS-bienestar, ese presupuesto que se mandaba para que el estado coordinara las unidades hospitalarias, se queda en la ciudad de México, porque se administran a través del sistema federal del IMSS-Bienestar”.

De esta manera, explicó que el presupuesto en el anteproyecto propuesto por el Ejecutivo Federal para el PEF en materia de Salud para la entidad, corresponde a ese ajuste, sin que signifique que no llegarán esos recursos, “esa es la diferencia que vemos”.

El mandatario tamaulipeco comentó que también han revisado avances sustantivos en otros rubros como el de educación, donde se estarían llegando más recursos al estado, de cualquier manera, dijo que estarán revisando a detalle cada uno de los rubros para buscar más recursos para Tamaulipas.

“Estaremos valorando para que, en este tiempo de ajuste de este presupuesto, también a través de nuestros diputados, podamos aplicar alguna postura por nuestra entidad”, señaló.

POR PERLA RESÉNDEZ