Una segunda embarcación venezolana se hunde; tres personas murier0n, así lo informa el gobierno de Estados Unidos

A través de Truth Social, el mandatario anunció lo que calificó como un golpe contra los "narcoterroristas"; "si estás transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, te estamos cazando", advierte

ESTADOS UNIDOS.- Este lunes 15 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció a través de su cuenta en Truth Social el hundimiento de un segundo barco venezolano en aguas internacionales, como parte de una operación militar ordenada por él mismo.

Según su publicación, las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron un «SEGUNDO Golpe Cinético» contra lo que Trump describe como «carteles de tráfico de drogas violentos e identificados positivamente y narcoterroristas» en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM).

El ataque tuvo como objetivo a presuntos narcotraficantes venezolanos que, según el anuncio, transportaban «narcóticos ilegales» destinados a Estados Unidos.

Trump detalló que la operación resultó en la muerte de tres personas, todos ellos del sexo masculino, a quienes calificó como «terroristas». Entre las fuerzas estadounidenses, por su parte, no se reportaron bajas. En su mensaje, dijo que estos cárteles representan una amenaza directa a la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos.

«Si estás transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, te estamos cazando», advirtió, en un mensaje escrito en mayúsculas.

El mandatario vinculó las acciones de estos grupos con «devastadoras consecuencias» en comunidades estadounidenses durante décadas, incluyendo la muerte de millones de ciudadanos, y prometió que esto «no continuará».

El incidente se enmarca en una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, tras un primer ataque similar el 2 de septiembre, cuando otro barco venezolano fue hundido, dejando 11 fallecidos.

El gobierno de Trump ha proporcionado pocos detalles sobre la acción. Pete Hegseth, secretario de Defensa, se ha negado a dar detalles sobre la operación, limitándose a afirmar que Estados Unidos tenía «la autoridad absoluta y completa para llevarlo a cabo».

Ese episodio generó cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones en aguas internacionales. Trump, sin embargo, justificó ambas acciones como medidas para combatir el narcotráfico, señalando a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, presuntamente vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO