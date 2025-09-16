Urgen reparaciones en más de 800 escuelas de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un total de 816 escuelas de educación básica en Tamaulipas requieren reparaciones mayores en su infraestructura, principalmente en las instalaciones eléctricas. Para atender estas fallas, el gobierno estatal destinará una inversión extraordinaria de 823 millones de pesos.

Las afectaciones se encuentran distribuidas en los 43 municipios del estado y obedecen tanto a la antigüedad de los edificios como a la sobrecarga generada por la instalación de aires acondicionados en planteles sin voltaje adecuado.

Aunque Protección Civil estatal descartó un riesgo inmediato para los estudiantes, advirtió la necesidad de una rehabilitación urgente para garantizar espacios seguros y funcionales.

Con este presupuesto, la administración busca asegurar condiciones dignas en las aulas y reducir la brecha entre cobertura educativa y seguridad escolar.

Por. Raúl López García