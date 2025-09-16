VIDEO: Abuchean a Ángela Aguilar en Guadalajara durante festejo de la Independencia de México

Ángela, Pepe y Leonardo Aguilar ofrecieron un concierto gratuito por el 15 de septiembre en Guadalajara, sin embargo, la famosa fue abucheada.

Ángela Aguilar se presentó junto a su padre, Pepe Aguilar, y su hermano, Leonardo Aguilar, en un concierto gratuito en Guadalajara, Jalisco, para conmemorar el aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México.

El evento fue parte de las celebraciones oficiales de la ciudad y reunió a una multitud que se dio cita para disfrutar de la música regional mexicana. Aunque la presentación se llevó a cabo como estaba planeado, no estuvo exenta de polémica.

En días previos, una campaña en Change.org pidió cancelar el concierto, logrando reunir más de 213 mil firmas. Sin embargo, esto no impidió que la familia Aguilar saliera al escenario, donde ofrecieron un show con temas por separado y también en conjunto.

El nombre de Cazzu se hace presente en la presentación de Ángela

Durante el evento, y antes de que Ángela iniciara su participación en solitario, algunos asistentes comenzaron a gritar el nombre de la cantante Cazzu, expareja de Christian Nodal, con quien Ángela está casada.

“Cazzu, Cazzu”, se escuchó en varias ocasiones entre el público, tanto al inicio del espectáculo como en el momento en que la intérprete de Mis amigas las flores tomó el micrófono.

A pesar de esos gritos, Ángela Aguilar continuó con su presentación sin detenerse ni responder a las expresiones del público, demostrando profesionalismo en el escenario.

El resto del show se desarrolló sin incidentes y la joven cantante interpretó varios de sus temas más conocidos ante un público que, en su mayoría, la recibió con entusiasmo.

@rubenal22 La gente abucheando a Ángela Aguilar en el grito de Guadalajara , ya perdónenla gente. ♬ original sound – Rubén Albornoz

Los Aguilar agradecen el apoyo del público

Al concluir el concierto, Leonardo Aguilar compartió un mensaje a través de sus historias de Instagram, acompañado de su hermana, para expresar su agradecimiento al público tapatío.

“Guadalajara, muchísimas gracias. Gracias por todo su cariño, por todo su amor y ¡Viva México! De verdad, no hay manera de agradecerles todo lo que nos brindaron el día de hoy”, comentaron los hermanos.

Además del video, Ángela Aguilar también compartió una fotografía desde el escenario, en la que se puede ver una multitud que llenaba el espacio del concierto.

“Siempre he creído eso de que una imagen habla más que mil palabras. ¡Viva México!”, fue el mensaje que acompañó la imagen publicada en sus historias.

Aunque no se ha informado oficialmente cuántas personas asistieron al evento, las imágenes difundidas por los propios artistas y en redes sociales muestran una alta asistencia, con un público que llenó la plaza y disfrutó del concierto gratuito.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR