VIDEO: Drones chocan y se desploman durante festejos patrios

Los coahuilenses expresaron su frustración y decepción ante la falla de los dispositivos, que chocaron entre sí y terminaron por desplomarse

Lo que se suponía sería un espectáculo digno de recordar terminó en fracaso total, luego de que un grupo de drones colisionaran entre sí durante las fiestas patrias en la noche del pasado 15 de septiembre, en el municipio de Piedras Negras, Coahuila.

Durante las fiestas patrias, los pobladores de Piedras Negras se encontraban entusiasmados por el show aéreo que prometían las autoridades municipales, hasta que las aeronaves comenzaron a arrojar chispas por los aires por repentinos choques mientras intentaban coordinarse hacia el cielo, lo que culminó en un lamentable momento para los espectadores.

Fracasa espectáculo de drones

Hasta el momento, el Gobierno Municipal de Piedras Negras no se ha expresado sobre lo ocurrido. Sin embargo, el evento principal se llevó a cabo a tiempo y el alcalde Jacobo Rodríguez González encabezó el grito del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, ante la explanada de la Presidencia Municipal.

¿Por qué fallaron los drones?

Si bien, las autoridades no han confirmado la causa del incidente, hay una serie de razones que puede llegar a ocasionar defectos en los drones. De acuerdo con la el Instituto Educativo Aeronáutico de Colombia, los problemas más comunes a la hora de manejar estas aeronaves suelen ocurrir en pleno vuelo. La fallas mecánicas más frecuentes ocurren por las hélices, falta de batería, pérdida de señal, golpes en el gimbal de la cámara, así como averías en sus motores.

