VIDEO: Paracaidista cae al realizar maniobra aérea

El Mayor fue sometido a una cirugía de neurocirugía de urgencia y permanece bajo observación médica .

El Mayor de Infantería Ever David Maldonado Chacón, quien portaba la Bandera de Honduras durante el salto de paracaidistas en los desfiles del 15 de septiembre, se encuentra estable tras sufrir un accidente en el Estadio Nacional, confirmaron las Fuerzas Armadas.

Accidente durante el desfile militar

El militar, de 43 años, miembro del Comando C-11, realizaba una maniobra aérea cuando no logró reducir la velocidad en el descenso y terminó impactando contra el césped de la cancha. El golpe de espaldas le impidió ponerse en pie por sus propios medios.

De inmediato fue auxiliado por compañeros de la unidad y cuerpos de socorro, quienes desplegaron un operativo de emergencia en pleno estadio. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en helicóptero al Hospital Militar de Tegucigalpa.

Parte médico oficial

El parte médico preliminar indicó que Maldonado sufrió una fractura fragmentada en la vértebra T12 y un aplastamiento en la T11. Fue sometido a una cirugía de neurocirugía de urgencia y permanece bajo observación médica.

El oficial está estable, pasó la noche sin novedades y será sometido a nuevas valoraciones para definir el plan médico a seguir”, declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán Mario Rivera.

Riesgo en demostraciones aéreas

Las Fuerzas Armadas destacaron que se trata de una actividad de alto riesgo, pese a la disciplina y preparación de los paracaidistas. Maldonado es considerado uno de los oficiales con mayor experiencia en salto libre.

En el mismo evento se registró otro incidente con un segundo paracaidista, aunque este ya fue dado de alta.

Un desfile marcado por la tensión

El accidente ocurrió durante la conmemoración de los 204 años de independencia de Honduras y generó consternación entre asistentes y televidentes, ya que la caída fue captada en video por las cámaras oficiales.

La institución armada expresó su solidaridad con la familia del Mayor Maldonado y reafirmó que se le brinda acompañamiento médico y psicológico.

Pese al incidente, las actividades cívicas continuaron en el Estadio Nacional, aunque el ambiente quedó marcado por la preocupación hacia la salud del paracaidista que portaba con orgullo el pabellón nacional.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR