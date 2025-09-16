VIDEO: Pasajeros arman fiesta patria en un camión

Un festejo patrio poco convencional tuvo lugar en Toluca en el Estado de México, donde un camión de transporte público se convirtió en el epicentro del Grito de Independencia, donde los pasajeros festejaron a lo grande las fiestas patrias.

Así es en la capital mexiquense, el tradicional grito sonó fuerte y sobre ruedas, pues un grupo de pasajeros convirtió el autobús de la ruta Toluca–Xonacatlán en una auténtica fiesta mexicana.

La idea surgió de la convivencia diaria entre los usuarios que comparten el mismo recorrido y fue ideada por el mismo chofer de la unidad, quien a petición de una de las pasajeras llevó a cabo este tradicional festejo.

Una de las pasajeras dijo que por qué no hacíamos una mañanita rodante, y como todos ya nos conocemos, así se armó”, relató Felipe Benítez, conductor del vehículo.

Cabe señalar que la iniciativa de Felipe, quien encabezó el festejo fue bien aceptada por los usuarios, quienes incluso aportaron ideas y ambientaron con música de mariachi, antojitos y banderas tricolores el camino.

Así fue el grito sobre ruedas

La peculiar celebración fue grabada en video y publicada en redes sociales, donde de inmediato se volvió viral, despertando innumerables comentarios, la mayoría de ellos positivos.

En el material se puede ver como la unidad fue decorada con muñecos y adornos mexicanos, mientras los pasajeros degustaban chilaquiles, enmoladas, gelatinas y dulces típicos para compartir durante el trayecto.

Felipe, con sombrero de palma, bigote de tela y la música de mariachi de fondo, recibió a cada viajero en un ambiente de alegría y tradición, pues aseguró lo que busca es que siga la tradición.

De esta forma, mientras avanzaba la ruta desde la terminal de Toluca hasta Xonacatlán, los usuarios demostraron que cualquier lugar es bueno para celebrar y mantener viva la cultura mexicana.

