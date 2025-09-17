3I/Atlas sería un objeto interestelar tecnológico, según científicos

El reciente estudio respaldado por científicos de la Universidad de Harvard, la Universidad de Helsink, entre otras, explica las 'anomalías' halladas en el cometa

El objeto interestelar 3I/Atlas, el tercer objeto conocido que viene fuera de nuestro sistema solar, podría ser una pieza tecnológica, toda vez que un reciente estudio reveló una evidencia que muestra propiedades en la materia de la que está constituido el llamado cometa, dato que mencionado por Avi Loeb, director del Instituto de Teoría y Computación de la Universidad de Harvard.

El astrofísico Avi Loeb mencionó que el cometa 3I/Atlas es en realidad un «artefacto tecnológico funcional», luego de descubrir un misterioso resplandor luminoso que fue interpretado como evaporación de polvo desde el lado de 3I/Atlas que va hacia el Sol, indicó.

En ese sentido, el estudio respaldado por científicos de la Universidad de Helsinki, el Instituto de Astronomía y Observatorio Astronómico Nacional, Academia de Ciencias de Bulgaria, y otras universidades en el mundo, mostró que la polarización de 3I/Atlas es distinta al de otros cuerpos en el espacio exterior.

¿Cuál es la evidencia que señala que 3I/Atlas tiene tecnología?

Según el estudio, el nivel de polarización mostrado por un objeto que dispersa la luz solar, como 3I/Atlas, refleja asimetrías en su forma global o en su composición corpuscular, ese comportamiento solo se ha visto en el cometa y no así en el resto de los objetos hallados en el espacio, explicó Loeb al dar detalles sobre el estudio.

De modo que 3I/Atlas se caracteriza por tener una polarización negativa extremadamente profunda y estrecha de -2,77% a un ángulo de fase de 6,41 grados, mostrando un ángulo de inversión bajo, donde la polarización cambia de signo, de 17,05 grados, cita el estudio.

3I/ATLAS is no ordinary comet… it came from beyond our solar system. NASA’s SPHEREx mission recently observed this interstellar visitor, teaming up with @NASAWebb and @NASAHubble, to reveal more about its size, physical properties and chemical makeup: https://t.co/CafpSz7SQF pic.twitter.com/PWOVHRebly — NASA 360 (@NASA360) August 26, 2025

Por lo anterior, la combinación de ángulo de inversión bajo y polarización negativa extrema es inédita entre cometas y asteroides, lo que convierte al cometa 3I/Atlas en el primer objeto conocido con ese comportamiento polarimétrico. Esa llamada anomalía ni siquiera es visto en sus dos predecesores que llegaron de otro sistema solar, los cometas: Oumuamua y Borisov.

El estudio reveló otras anomalías que hacen único al cometa 3I/Atlas, que además abren la posibilidad de que su origen sea en realidad tecnológico, como pudiera tratarse de una nave interestatal. Algunas de las características que destacó el astrofísico son:

El diámetro estimado del núcleo de 3I/Atlas es de hasta 46 kilómetros.

La trayectoria retrógrada de 3I/Atlas está alineada con el plano de la eclíptica de los planetas alrededor del Sol con una desviación inferior a 5 grados, con una probabilidad fortuita de 1 entre 500. Esto acerca a 3I/Atlas a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter.

Cuando 3I/Atlas se encontraba a una distancia heliocéntrica de entre 3 y 4.5 veces la separación Tierra-Sol, presentaba un brillo que se extendía hacia el Sol y no en dirección opuesta. Esta anomalía jamás se había observado antes en cometas.

La pluma de gas alrededor de 3I/Atlas está compuesta principalmente de dióxido de carbono (87% en masa) con trazas de monóxido de carbono (9%) y agua (la mayor parte del restante 4%).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO