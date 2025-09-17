Adán Augusto niega nexos con ‘La Barredora’ y el huachicol fiscal

El legislador dijo estar tranquilo y sin intención de dejar su cargo, subrayó que está dispuesto a acudir a declarar

Ciudad de México.– El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, rechazó cualquier vínculo con el grupo criminal conocido como La Barredora y aseguró que no está involucrado en el caso que llevó a la detención de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

El legislador dijo estar tranquilo y sin intención de dejar su cargo. Subrayó que está dispuesto a acudir a declarar, con o sin fuero, en caso de ser requerido. Afirmó que ni en su etapa como gobernador ni como secretario de Gobernación recibió reportes que relacionaran a Bermúdez con actividades delictivas.

“Lo importante es que se aclare la verdad. Quien tenga responsabilidades deberá asumirlas”, expresó. Ante la pregunta de si su excolaborador podría implicarlo, respondió con ironía: “Pues sabe cantar, ¿no?”.

López Hernández también desmintió versiones que lo ligan con el llamado huachicol fiscal a partir de su amistad con Saúl Vera, concesionario de la aduana de Tampico. “Esa es otra mentira. Yo no entrego concesiones, no es mi responsabilidad. Es mi amigo, mi paisano, pero si tiene cuentas que rendir, tendrá que hacerlo ante las autoridades”, señaló.

Explicó que su relación con Vera es previa a su paso por el gobierno, incluso lo apoyó en asuntos notariales y personales. Respecto a Bermúdez, reconoció que lo conocía desde hace años, cuando ambos coincidieron en la administración pública tabasqueña, y que lo invitó en 2019 a integrarse como secretario de Seguridad en su gabinete.

El senador insistió en que no tiene relación alguna con organizaciones criminales y recordó que la propia Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que no hay pruebas que lo vinculen.

POR STAFF