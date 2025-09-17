Adiós a jerarquías

Jorge Urbina va en serio en la renovación y cambio de cara de Correcaminos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ayer en el segundo entrenamiento de la semana de Correcaminos previo al duelo de Tapatío, Jorge Urbina ya perfila algunos cambios y tal parece por lo visto en la práctica no respetará jerarquías y es que hubo varios cambios en el posible once inicial.

Como cambios aunque aún no confirmados pues faltan dos días de trabajo, figuran la entrada de Juan Martínez, la salida de Giovanni Hernández y la entrada de Rafa Arce y Gianni Rubli, por lo que Zúñiga y Joel Martínez no jugaría de titular.

Otro jugador que podría ver acción de inicio es Marco López, quien entró de cambio y lo hizo bien en el Clásico Tamaulipeco.

La intensidad sigue mostrándose en la cancha del CEFOR, trabajos físicos y tácticos, algo que dejaron de hacer en la era Eugui y el equipo mostraba un fondo físico paupérrimo.

Este miércoles y jueves serán días claves para que Urbina defina su once titular ante Tapatío, un equipo dinámico y con calidad, duelo en el que buscan un buen resultado aunque será complicado, ante uno de los punteros.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO