Analizan integrar a 2 mil 300 despicadoras de Tampico al programa “Alimentando tu bienestar”

TAMPICO, TAM.- Aproximadamente 2 mil 300 despicadoras de camarón en Tampico podrían incorporarse al padrón del programa estatal “Alimentando tu bienestar”, informó hoy la secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas González. La funcionaria explicó que esta acción busca atender a un sector que, en su mayoría, está integrado por jefas de familia dedicadas a la limpieza de camarón.

Actualmente, la Secretaría de Bienestar Social municipal realiza un censo de despicadoras con el fin de determinar el número exacto de beneficiarias que podrían acceder al apoyo alimentario.

“Tenemos ya un padrón de beneficiarios del programa, pero el municipio está verificando qué otras familias lo necesitan. Tengo entendido que hay un registro de entre 2 mil y 2 mil 300 personas”

La titular de SEBIEN señaló que esta ampliación en el padrón responde a una instrucción del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien ha pedido atender de manera especial a los sectores más vulnerables. En este sentido, la dependencia estatal cruza información con el municipio para garantizar que el apoyo llegue a quienes más lo requieren.

“El gobernador nos pide frecuentemente que si hay necesidad de ampliar el padrón de beneficiarios o de comedores del bienestar, lo hagamos. Aquí hay un caso particular que estamos analizando, que es el de las despicadoras de camarón”

El programa “Alimentando tu bienestar” consiste en la entrega de despensas cada dos meses con productos de la canasta básica, lo que representa un alivio directo a la economía de las familias. En Tampico, se busca que el apoyo llegue de manera equitativa a todas aquellas personas que realmente lo necesiten.

A nivel estatal, Casas González informó que actualmente 284 mil 745 familias forman parte del padrón de “Alimentando tu bienestar”, distribuyéndose los apoyos en los 43 municipios de Tamaulipas.

Manifestó que el gobierno de Tamaulipas a través de esta acción busca garantizar mejores condiciones alimentarias a las familias.

