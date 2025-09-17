Arrancará nueva ruta del transporte

Estiman que en tres meses se pondrán en marcha seis camiones híbridos en un programa piloto para mejorar la movilidad en la ciudad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.– En los próximos tres meses, Ciudad Victoria pondrá en marcha la Ruta de Electromovilidad, un proyecto piloto que contempla la operación de seis camiones híbridos de transporte público en dos rutas estratégicas de la capital.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, explicó que actualmente se realiza el proceso de licitación y adquisición de las unidades, así como la capacitación de choferes especializados en el manejo de autobuses híbridos.

“La compra de estas seis unidades corre por cuenta del Gobierno del Estado. Queremos analizar su funcionalidad antes de ampliar el programa a otras ciudades o municipios”, señaló.

Las rutas cubrirán puntos estratégicos como la UAT, la Universidad de Justicia, hospitales, el bulevar Praxedis Balboa y la Torre de Gobierno.

Saldívar Lartigue precisó que el tiempo de fabricación de los camiones será de 60 a 90 días, por lo que se prevé que en tres meses inicie oficialmente la prueba piloto en la capital tamaulipeca.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN