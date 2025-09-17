Atrapan pequeño juancho a unos metros de Bomberos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A unos metros del cuartel general de Bomberos, fue atrapado un cocodrilo pequeño que merodeaba por esa zona de Tampico.

Transeúntes se dieron cuenta de la presencia del saurio, por lo que avisaron a los vulcanos para que lo atraparan.

Fue en la calle Río Bravo del fraccionamiento Laguna del Carpintero donde merodeaba el ejemplar de aproximadamente 60 centímetros.

Los elementos acudieron al sitio, encontrando al animal en esa calle, frente al banco del bienestar.

Llevaron una pértiga con soga, la cual utilizan para capturar los saurios que salen de la laguna.

Momentos después, inmovilizaron al juancho para retirarlo de esa arteria. Lo llevaron a un punto del vaso lacustre para liberarlo.

Por. Benigno Solís/La Razón