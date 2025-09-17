Captan a araña recogiendo su telaraña tras iniciar la lluvia y el video despierta la curiosidad

Como si se tratara de ropa recién lavada, una araña fue captada recogiendo su telaraña ante la amenaza de la lluvia

¡Corre, la ropa! Parece que este mensaje universal le llegó a una pequeña araña que, rápidamente, intenta levantar su telaraña de entre dos cables al iniciar una fuerte lluvia.

El video, compartido a través de la red social Reddit, despertó la curiosidad entre los internautas, quienes desconocían que las arañas suelen levantar sus telas para evitar que sean destruidas.

Aunque no se sabe dónde fue tomado el documento gráfico, en él se puede ver al pequeño arácnido desinstalando su intrincada construcción con rapidez y eficiencia, terminando antes de que arrecie la lluvia.

Reciclan arañas sus telarañas

De acuerdo con un artículo publicado en la revista Nature, este acto es relativamente común entre las arañas, quienes invierten una gran cantidad de proteínas construyendo sus telarañas, mismas que no pueden darse el lujo de desperdiciar.

De hecho, las telarañas son uno de los rasgos evolutivos que han permitido a las arañas permanecer en la Tierra durante siglos. Además de servir como trampas para obtener alimento, algunas especies las usan como una especie de paracaídas para viajar largas distancias.

Otras especies, como una originaria de Australia, suman las telarañas de millones de individuos para protegerse de las lluvias, aunque éstas se degradan con los primeros rayos de sol.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO