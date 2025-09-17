COMAPA Sur avanza en la modernización de colectores en la zona norte de Tampico

Los trabajos se llevan a cabo en la Avenida Monterrey, entre las calles 10 y 11 de la colonia Enrique Cárdenas González

Como parte del programa de modernización de la infraestructura hidrosanitaria implementado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, COMAPA SUR realiza trabajos de reposición de un colector en un importante sector del norte de Tampico.

Los trabajos se llevan a cabo en la Avenida Monterrey, entre las calles 10 y 11 de la colonia Enrique Cárdenas González, donde se están rehabilitando 70 metros lineales de tubería dañada, en donde hasta el momento, se ha logrado un avance del 30%, gracias a la celeridad con la que se realizan las labores.

En el sitio se está instalando tubería de 12 pulgadas de alta calidad, lo que garantizará el adecuado funcionamiento del colector y el correcto manejo de las aguas residuales en la zona.

Con esta acción, COMAPA Sur refuerza su compromiso de modernizar la infraestructura hidráulica, mejorando la calidad del servicio y beneficiando a un amplio sector de la población en la zona norte de Tampico.

POR MARIO PRIETO