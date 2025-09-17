Declina otro juez electo al Poder Judicial; van cinco

Jesús Terán Martínez quien había sido electo como juez de primera instancia en materia laboral en la V región judicial, con sede en Reynosa, presentó su renuncia voluntaria

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Una nueva renuncia de un juez electo fue presentada este día ante el Congreso del Estado, con lo que se suman cinco los juzgadores que declinan a tomar protesta al cargo al que fueron electos.

En esta ocasión, Jesús Terán Martínez quien había sido electo como juez de primera instancia en materia laboral en la V región judicial, con sede en Reynosa, presentó su renuncia voluntaria.

Los legisladores de la comisión permanente resolvieron con base en la Constitución local, las leyes aplicables y los principios de paridad de género, designar a Juan Jesús Anaya Fernández.

El pasado 11 de septiembre el Congreso aceptó las renuncias de Iván González Salinas, jueza de primera instancia en materia civil en el distrito judicial 3 en Nuevo Laredo; Anabel Almazán Botello, jueza de primera instancia del distrito 2 en Altamira.

Además de Yaritza Adziry Bonilla Molina, electa jueza primera instancia en materia mixto civil y familiar en el distrito 7 en El Mante y Javier Colunga Reséndiz, electo juez de primera instancia en materia civil del distrito 4 de Matamoros; además de María Dora Chávez Cantú y Ángel Valencia Martínez, quienes debían sustituir a dos de sus compañeros pero también declinaron hacerlo.

El próximo 30 de septiembre, el Congreso de Tamaulipas tomará protesta a 19 magistraturas y 128 juzgadores que iniciarán sus funciones a partir del 1 de octubre.

Por Perla Reséndez