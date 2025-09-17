Estancamiento de agua “acorrala” a más de 100 familias en los límites de Tampico y Madero

El paso constante de los vehículos hace que se forme una corriente que afecta a peatones

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Aproximadamente 100 familias que habitan en los fraccionamientos asentados en el Camino del Arenal son afectadas por el estancamiento de agua en esa calle de la colonia José López Portillo en el límite de Tampico y Ciudad Madero.

La problemática se registra en cerca de un kilómetro de la arteria entre el Cbta 12 y la avenida Monterrey alcanzando 35 centímetros de altura que rebasó la banqueta e incluso ingresó al fraccionamiento Flamboyanes afectando a vecinos del sector que se llevaron la sorpresa de su vida al observar el agua en el exterior de sus viviendas.

El paso constante de los vehículos hace que se forme una corriente que afecta a peatones que deben desplazarse desde esa zona a sus centros laborales o planteles educativos como el Cbta12 y Cbtis 103 además entre el agua se observan flotando tanques de basura.

El pasado 15 de septiembre el secretario de servicios públicos del ayuntamiento de Tampico, Ricardo Mora Alvarado quien informó que se enviaría el camión vactor de Comapa Sur para desfogar la infraestructura hidráulica y también cuadrillas de la dependencia municipal; sin embargo, el agua se mantiene estancada en el Camino del Arenal lo que además representa riesgo latente para la salud.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón