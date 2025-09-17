Fallan municipios en recaudación de predial

En 2024 los ayuntamientos de Tamaulipas recaudaron 1,099 millones de pesos por impuesto predial, apenas 308 pesos per cápita frente al promedio nacional de 588

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La recaudación del impuesto predial en los municipios Tamaulipas creció de manera marginal en los últimos años, y sigue muy por debajo del promedio nacional, lo que limita la autonomía financiera de los ayuntamientos.

En 2024, los 43 municipios obtuvieron una recaudación propia de 1,099 millones 583 mil 676 pesos por concepto de impuesto predial, lo que representa un incremento respecto a ejercicios anteriores.

Sin embargo, la entidad continúa rezagada a nivel nacional al ocupar el lugar 24 en recaudación per cápita, con 308 pesos por habitante, frente a un promedio nacional de 588 pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las estadísticas muestran que, aunque el predial en Tamaulipas ha mantenido una tendencia al alza, la recaudación sigue siendo baja en comparación con otros estados.

En 2023 se registraron 971 millones 693 mil 597 pesos con una recaudación per cápita de 272 pesos; en 2022 fueron 901 millones 629 mil 622 pesos con 251 pesos per cápita; en 2021 alcanzó 817 millones 214 mil 118 pesos con 230 pesos per cápita, y en 2020, 717 millones 971 mil 985 pesos con 204 pesos per cápita. En términos per cápita, el avance entre 2020 y 2024 ha sido de 104 pesos, pero aún se encuentra 47.6 por ciento por debajo del promedio nacional.

En 2024, Reynosa fue el municipio con mayor captación con 407 millones 639 mil 749 pesos, seguido por Nuevo Laredo con 147 millones 660 mil 267 pesos, Matamoros con 111 millones 302 mil 982 pesos, Tampico con 78 millones 396 mil 311 pesos, Victoria con 73 millones 340 mil 326 pesos, Altamira con 84 millones 10 mil 572 pesos, Ciudad Madero con 63 millones 653 mil 976 pesos, El Mante con 15 millones 785 mil 5 pesos y González con 7 millones 308 mil 716 pesos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que el impuesto predial es la fuente más importante de ingresos propios para los municipios, pero en México se cobra menos de lo que podría recaudarse.

“Los gobiernos municipales desaprovechan el potencial del predial, lo que se refleja en bajos niveles de recaudación, con un impacto directo en su autonomía presupuestal y capacidad de decidir prioridades locales”, advierte el organismo.

El IMCO subraya que la gestión catastral eficiente es clave para mejorar la captación. Actualmente, de los mil 980 catastros del país, solo 41 por ciento cuenta con información básica actualizada, según el INEGI, lo que limita la capacidad de reflejar la realidad de las propiedades y afecta la base gravable.

El instituto estima que, si las 31 capitales del país alcanzaran la proporción de ingresos por predial de los municipios más exitosos, la recaudación aumentaría en 6 mil millones de pesos adicionales a los 14 mil millones actuales. En este sentido, plantea la necesidad de contar con procesos catastrales claros y unidades técnicas profesionales, impulsar el uso estratégico de tecnologías para monitoreo, datos y facilidades de pago, así como establecer incentivos para la actualización catastral mediante herramientas como vuelos fotogramétricos.

Con un nivel de recaudación por debajo de la media, los municipios de Tamaulipas enfrentan el desafío de fortalecer sus catastros y modernizar los procesos de cobro para incrementar los ingresos municipales, lo que permitiría mejorar la prestación de servicios públicos y una planeación urbana más acorde con las necesidades de la ciudadanía.

Por. Staff

Expreso-La Razón