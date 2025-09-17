Fiscalía revela las fallas de la pipa que explotó en Puente de la Concordia

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha confirmado la muerte de al menos 20 personas tras la explosión en Iztapalapa

La explosión de pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa sigue dando de qué hablar luego de que este miércoles 17 de septiembre se confirmó la ruta que seguía y las fallas que presentó el vehículo aquella tarde del 10 de septiembre que ha dejado hasta el momento 20 muertos.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reveló que el vehículo provenía de Tuxpan, Veracruz y tenía como destino una gasera ubicada en la alcaldía de Tláhuac, al sur-oriente de la Ciudad de México. “Al momento en que circulaba por la autopista México-Texcoco, tomó una salida para incorporarse a la autopista México-Puebla”, precisó la funcionaria.

Fue durante una conferencia de prensa que la fiscal mexicana explicó que la pipa, al entrar en la curva, se impactó con el muro de contención externo por lo que cambió de dirección, sin embargo, golpeó por segunda ocasión otro de los muros que existían en la zona.

Se agregó que el diámetro de expansión de gas fue de 180 metros, área donde se generó la chispa que causó el incendio. «La fractura se generó por un golpe con un objeto rígido”, declaró la funcionaria mexicana. Adelantó que las pruebas periciales se harán publicas cuando se encuentren terminadas.

Este martes 17 se dio a conocer la muerte del chofer de la pipa identificado como Fernando Soto Munguía. Pese a lo anterior la fiscalía capitalina recalcó que la investigación sigue en curso bajo los delitos de lesiones dolosas, homicidio doloso y daños a la propiedad dolosos.

Por otro lado, la empresa ya compareció ante el Ministerio Público y expresó su disposición para colaborar, además de confirmar que mantiene activas sus cuatro pólizas de seguro. Así como la causa penal contra la empresa sigue en curso para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

“La Fiscalía habilitó una línea para todas las personas afectadas por la explosión, incluyendo a quienes presentaron afectaciones a sus vehículos e inmuebles”, por lo que en la conferencia se compartió el siguiente número: 55-4609-4432.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO