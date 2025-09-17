Inaugurará en Tampico, Gobernador de Tamaulipas Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano

En rueda de prensa encabezada por la alcaldesa Mónica Villarreal se dieron a conocer los detalles del evento

TAMPICO, TAM.- El próximo viernes 3 de octubre, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inaugurará en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico la Trigésima Segunda Edición del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, evento que ofrecerá actividades gratuitas en los 43 municipios del estado.

En rueda de prensa convocada por la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, acompañada de Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, y de Héctor Romero Lecanda, director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes dieron a conocer los pormenores de las distintas actividades que se llevarán a cabo en Tampico.

Durante la apertura del Festival se presentará el espectáculo “Polvo de Estrellas”, integrado por un ensamble de 30 artistas tamaulipecos, de los cuales 28 son originarios del sur de la entidad. “El Festival Internacional inicia en Tampico con la presencia de nuestro gobernador; será una fiesta de color, de sonido, de arte y de pasión”, expresó Héctor Romero Lecanda al destacar la relevancia de este arranque cultural.

La cobertura estatal del festival se amplió este año, recordó que en la edición pasada se realizaron actividades en 33 municipios, y en 2025 llegarán a las 43 ciudades de Tamaulipas, con espectáculos de talla internacional, nacional y regional.

Entre los escenarios en Tampico destacan: la plaza Hijas de Tampico, el Canal de la Cortadura, el Centro Cultural para las Infancias, la peatonal Salvador Díaz Mirón y la Secundaria Número 1, además del propio Espacio Cultural Metropolitano.

Uno de los eventos centrales será “Polvo Enamorado” canción interpretada por José José que compuso Mauricio González De la Garza, dirigido por Júpiter Bautista, con la participación de artistas de Tamaulipas que han destacado a nivel internacional: Isabel Govea, Héctor Gamaliel, Polo Rojas, Cynthia Sánchez, entre otros.

Por Cynthia Gallardo/La Razón