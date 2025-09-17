Jornada laboral de 40 horas será un hecho en 2030: Pedro Haces

El operador político de Morena en la Cámara de Diputados confirmó que la reducción de las 48 a 40 horas laborales será de manera gradual y se logrará en 2030.

Pedro Haces, operador político de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que a más tardar en enero de 2030 será un hecho en el país la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

“Nosotros refrendamos que las 40 horas van, y van a ser gradualmente. En los próximos cinco años vamos a llegar a tener ya en este país el tema de las 40 horas listo”, declaró ante medios.

Haces sostuvo que México tiene que acoplarse a la modernidad laboral.

Las 40 horas son parte de la modernidad laboral de México y es una suma de voluntades encontradas en torno a un propósito.

Destacó que hay empresas e industrias que no pueden parar sus líneas de producción, por lo que habrá empleados que trabajen, pero deberán recibir el pago de sus horas extras.

A inicios del mes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la reforma para la reducción a la jornada laboral de 48 horas a 40, no es prioridad para este periodo de sesiones, y no se encuentra en la agenda legislativa.

Monreal destacó que dicha reforma tiene un respaldo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, aseguró que todavía faltan consensos, además de las condiciones presupuestales.

Con información de Animal Político