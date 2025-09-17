Participa Armando Martínez en ceremonia por aniversario de la Victoria de 1829

En un acto conmemorativo de profunda carga histórica y nacionalista, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó como invitado especial en la ceremonia por el 196 aniversario de la Victoria de las Armas de México sobre el Ejército Español en 1829, celebrada en las inmediaciones del emblemático Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

El evento, organizado por el Centro Tampico de México A.C., reunió a autoridades civiles, militares y representantes de organizaciones culturales y sociales, con el propósito de recordar uno de los momentos clave en la consolidación de la independencia nacional.

Durante su intervención, el alcalde Martínez Manríquez expresó el honor que representa para él acudir nuevamente a este sitio histórico en representación del pueblo de Altamira, municipio protagonista de la gesta heroica de 1829.

“Es para mí un honor estar por segunda ocasión en esta columna del Ángel de la Independencia. En el año 2022 tuve la fortuna de estar aquí también. Para nosotros los altamirenses, pueblo y ciudad heroica de la gesta de 1829, representa registrar en la historia que Altamira es un pueblo heroico, y su gente es trabajadora y honesta”, expresó el edil altamirense.

En su mensaje, el presidente municipal reiteró su orgullo de encabezar a un pueblo con una historia de lucha y dignidad, y agradeció a la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por considerar a Altamira como uno de los 15 polos estratégicos de desarrollo económico para el bienestar social, reconocimiento que —dijo— fortalece el rumbo de crecimiento del municipio.

“Como presidente municipal me siento honrado de encabezar a un pueblo heroico, reconocido no sólo por sus hechos históricos, sino también por su fortaleza y unidad, respaldado además por la presidenta de México”, subrayó.

Asimismo, agradeció al gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, por el respaldo y trabajo coordinado que ha colocado a Altamira en el mapa del desarrollo regional, nacional e internacional.

El alcalde concluyó su participación con un emotivo llamado a mantener viva la memoria histórica y el compromiso con la patria.

“¡Que la gesta heroica de Altamira siga en nuestros corazones y nuestras acciones! ¡Que viva la heroica Altamira, que viva la independencia de México, que viva Tamaulipas, que viva México, que viva México, que viva México!”, exclamó ante los asistentes.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Rescate Histórico de México A.C., David Granados Ramírez; el cronista de Altamira, Francisco Castellanos Saucedo; el presidente de la Unidad Tamaulipeca A.C., Daniel R. Ham Valencia; representantes de la Guardia Nacional, miembros del Cabildo de Altamira, así como autoridades civiles y militares.