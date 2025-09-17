Remolino de agua se lo lleva de este mundo

Padre de familia fallece ahogado al ser arrastrado por la corriente del río del ejido San Francisco, justo debajo del puente

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Lo que parecía ser una bonita tarde en familia se transformó en una verdadera pesadilla cuando uno de sus integrantes murió ahogado al quedar atrapado en una zona de remolinos.

Estos trágicos hechos ocurrieron cerca de las 16:00 horas en el río del ejido San Francisco, justo debajo del puente. Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja llegaron al kilómetro 13 de la carretera Interejidal para atender a un hombre de 52 años que yacía inconsciente a la orilla del cauce.

Desafortunadamente, los paramédicos confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales, por lo que fue cubierta con una sábana azul.

Una vez oficializado el deceso, la policía estatal acordonó el área y notificó al personal de la Fiscalía General de Justicia para que se trasladara a dar fe de los hechos.

Tras recabar varios testimonios, los investigadores establecieron que el occiso llegó al río en su motocicleta, acompañado de su hijo menor de edad. Según las versiones, en el lugar ya se encontraban su hermana y otros familiares, quienes se habían reunido para disfrutar de una tarde agradable en el día de asueto.

Una vez instalados, el hoy fallecido, identificado como Macario, ingresó al agua, que en apariencia parecía tranquila y de poca profundidad. Sin embargo, el problema surgió cuando se acercó demasiado a la zona debajo del puente, donde una enorme placa de concreto formaba una cascada debido al aumento del caudal. La fuerza del agua generó remolinos en el área, y se presume que Macario fue arrastrado por estos, enfrentando dificultades para salir a flote a pesar de saber nadar.

Ninguna de las personas presentes se atrevió a entrar al agua para rescatarlo, por temor a quedar atrapadas también. Solo una persona, de nombre Faustino, tuvo el valor de saltar al agua, logrando agarrarlo y llevarlo a la orilla. Lamentablemente, don Macario ya estaba inconsciente cuando fue sacado del agua, y los socorristas confirmaron que había fallecido por inmersión.

La Unidad General de Investigación, con el apoyo del departamento de servicios periciales, realizó las labores de campo en la escena. Una vez concluidas, se levantó el cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón