Repartidor de tortillas lesionado al derrapar

El área del accidente fue acordonada por elementos de la Delegación de Tránsito y Vialidad de Altamira.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un repartidor de tortillas resultó lesionado tras derrapar en su motocicleta la mañana de este miércoles en Altamira.

Las autoridades de tránsito informaron que el accidente ocurrió a las 06:50 de la mañana en la Avenida de la Industria, entre el crucero de la Maseca y la entrada a Transportes Santana Vega.

El motociclista, de unos 50 años, tuvo varias lesiones y los primeros respondientes fueron los paramédicos de la Clínica del DIF Altamira, quienes le brindaron los primeros auxilios y después lo trasladaron al Hospital General Rodolfo Torre Cantú.

El área del accidente fue acordonada por elementos de la Delegación de Tránsito y Vialidad de Altamira.

La moto quedó a disposición de los peritos que se encargaron de tomar conocimiento de los hechos.

Las autoridades presumen que la causa del derrape fue el pavimento mojado por las recientes lluvias.

Asimismo, los choques por alcance han aumentado a raíz de las lluvias registradas desde inicio de semana.

Los accidentes han sido frecuentes en la Avenida de la Industria, Bulevar Primex y en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio.

Por. Óscar Figueroa

La Razón