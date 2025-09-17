Responde la ciudadanía al pagar impuesto predial en Nuevo Laredo

Aumenta la recaudación de este impuesto en Nuevo Laredo, como una expresión de confianza en la administración de Carmen Lilia Canturosas

NUEVO LAREDO, TAM.- La confianza de los ciudadanos hacia el gobierno municipal de Carmen Lilia Canturosas Villarreal se refleja en el cumplimiento del pago del Impuesto Predial, con una respuesta favorable en lo que va del año.

Hasta el mes de agosto del año en curso la recaudación ha alcanzado un 94% de lo obtenido durante todo 2024, lo que representa un avance histórico en la captación de este recurso fundamental para el desarrollo de la ciudad.

La presidenta municipal destacó que este resultado se debe al acuerdo aprobado por el Cabildo, mediante el cual se otorga a los contribuyentes el 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza, lo que les permite liquidar únicamente el valor histórico del impuesto.

“Actualmente llevamos recaudadas alrededor de 95 mil cuentas, lo cual es un número favorable y muestra la confianza que la gente tiene en nuestra administración, porque saben que cada peso que pagan se les devuelve multiplicado en obras y servicios”, expresó la alcaldesa Canturosas Villarreal.

Se ha recaudado un total de más de 141 millones de pesos en lo que va del año en pago de predial, este descuento estará vigente solamente hasta el día último de este mes de septiembre.

Informó que más de mil contribuyentes han celebrado convenios de pago en parcialidades, en los que se congela el saldo con los descuentos autorizados, liquidando en cuatro mensualidades iguales.

Canturosas Villarreal reiteró que estas acciones forman parte del compromiso de su gobierno para apoyar la economía de las familias, al mismo tiempo que se fortalece la recaudación que se traduce en inversión pública para infraestructura, servicios y programas sociales.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON