Suspenderán suministro de agua potable este jueves en la zona sur

El servicio será suspendido de 10 de la mañana a 8 de la noche

El servicio de agua potable será suspendido este jueves 18 de septiembre en la zona sur de Tamaulipas, en un horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de la planta de captación Altavista realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante la interrupción, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa Sur) llevará a cabo acciones de modernización en su infraestructura, entre ellas la instalación de bancos de capacitores en media tensión en la subestación principal, la sustitución de cortacircuitos y el montaje de guías de rejillas de protección en el canal de mezcla.

La dependencia destacó que estos trabajos forman parte de un programa permanente de modernización eléctrica e hidráulica, cuyo objetivo es garantizar un servicio de agua potable confiable, eficiente y seguro para la ciudadanía.

Comapa Sur agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso de continuar con acciones que fortalezcan la calidad del servicio en la zona conurbada.

Por José Luis Rodríguez Castro | La Razón