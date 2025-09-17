Tamaulipas busca atraer a turistas canadienses

Mantienen la promoción del estado en distintos estados de la República Mexicana lo que se ha observado en la gran afluencia de visitantes foráneos

TAMPICO, TAM.- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas en coordinación con el gobierno federal quiere atraer a turistas canadienses; informó Benjamín Hernández Rodríguez, titular de la dependencia estatal.

El funcionario estatal expresó haber platicado al respecto con la secretaria de turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora quien impulsa una estrategia para atraer a visitantes canadienses.

«Sí, tenemos una estrategia con SECTUR Federal para esto por ahí la secretaria nos va a dar un empujón para llegar a este mercado»

Hernández Rodríguez refirió que ante las políticas públicas de Estados Unidos, desde los gobiernos federal y de Tamaulipas se proyectan alternativas para impulsar la llegada de turistas extranjeros.

«Lo que dicen otros secretarios de turismo de otros estados es que sí está creciendo mucho el mercado canadiense por temas políticos que hay con Estados Unidos están brincando hasta acá, hasta México hay un área de oportunidad muy grande que tenemos que aprovechar»

También el secretario de turismo de Tamaulipas puntualizó que la dependencia a su cargo mantiene la promoción del estado en distintos estados de la República Mexicana lo que se ha observado en la gran afluencia de visitantes foráneos.

Hernández Rodríguez dijo que a la par de la promoción en Tamaulipas se concretan eventos deportivos que impulsan al estado y el próximo domingo 28 de septiembre se llevará a cabo el «Gran Fondo» de ciclismo de ruta que tiene categorías de 40,60 y 120 kilómetros.

Por Cynthia Gallardo

La Razón