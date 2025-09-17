Trabajar sin descanso para cumplirle al pueblo: Erasmo González

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El gobierno de la ciudad, junto con su equipo de trabajo, tiene el compromiso de atender todas las necesidades de la comunidad. No hay tiempo para descansar; este ha sido el ritmo de trabajo durante casi un año de gestión, y continuaremos avanzando en la transformación de Ciudad Madero. Nos enfocaremos en la realización de más obras de pavimentación, en fomentar el desarrollo económico y en fortalecer los servicios de limpieza; además, Miramar, nuestra playa, se convertirá en el destino turístico más destacado de todo el Golfo de México.

El presidente municipal Erasmo González Robledo reafirmó su compromiso al evaluar las acciones y programas de su administración durante su primer año de gobierno.

La pavimentación se mantendrá como una de las prioridades, con el objetivo de reducir un rezago estimado del 25 por ciento. A través de estas obras, se busca transformar significativamente la imagen de nuestro municipio.

El atractivo turístico de Miramar, conocido como la playa de todos, está generando nuevas expectativas en el ámbito de la inversión, lo que promete un desarrollo económico sin precedentes en la región.

El creciente interés de los empresarios por expandir tiendas de autoservicio no sólo impulsará la economía local, sino que también creará nuevas oportunidades laborales.

Además, el desarrollo de Miramar, junto con el proyecto “La Barra”, beneficiará a más de 1,100 familias, contribuyendo así al bienestar general de la comunidad maderense.

Erasmo González indicó que el programa de recuperación del sistema lagunario, que incluye la eliminación de maleza acuática en más de 48 mil metros cuadrados en principio en la laguna “La Ilusión” Norte, se expandirá a otros ecosistemas. Además, la limpieza de los canales facilitará un desagüe más eficiente de los caudales, lo que ayudará a prevenir daños en áreas pobladas.

Por. José Luis Rodríguez Castro