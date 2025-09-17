VIDEO: Carlos Bonavides interpreta a «Huicho Domínguez» para promocionar papelería y desata la polémica

Carlos Bonavides promociona una papelería como "Huicho Domínguez" y genera críticas en redes, mientras otros destacan su humildad y esfuerzo por seguir vigente.

Carlos Bonavides, recordado por su inolvidable interpretación de “Huicho Domínguez” en los años 90, vive hoy una realidad muy distinta a la que conoció en su etapa de mayor fama. Lejos de los reflectores y las grandes producciones, el actor ha tenido que enfrentar duras batallas personales y económicas que lo han obligado a reinventarse.

Una lucha prolongada contra el alcoholismo, un divorcio complicado y el distanciamiento progresivo de la industria del entretenimiento afectaron gravemente su estabilidad. En mayo de 2024, Bonavides confesó públicamente que se vio en la necesidad de vender su casa debido a las deudas acumuladas y la imposibilidad de seguir manteniéndola.

Con pocas oportunidades en la actuación, decidió aprovechar la nostalgia que aún despierta su personaje para mantenerse activo. Desde hace un tiempo ha comenzado a participar en campañas promocionales de negocios locales, como restaurantes y papelerías, grabando anuncios con el estilo particular de “Huicho Domínguez”.

Uno de estos videos, grabado para una papelería en Ciudad Juárez, Chihuahua, se viralizó en TikTok. En él, se ve al actor, vestido y hablando como su famoso personaje, recomendando la tienda con entusiasmo:

«Les habla Huicho Domínguez. ¿Quiere usted papelería, regalos, disfraces, de lo mejor de Ciudad Juárez? Aquí va a encontrar una variedad increíble de cosas pues hemos logrado traer una cantidad de cosas insospechadas para que regale… venga y visítenos, convénzase que aquí está lo mejor», expresa el actor en el clip.

El video rápidamente acumuló reproducciones, pero también generó una oleada de críticas. Muchos usuarios especialmente jóvenes que no reconocen al personaje comentaron que el comercial parecía sacado de los años 80 y que su estilo era «anticuado» o «fuera de época». Otros lo usaron como ejemplo de la importancia de planificar el retiro y administrar bien las finanzas personales.

“Este señor y ‘Kiko’ son el mejor ejemplo de por qué hay que ahorrar para el retiro”, escribió un usuario, comparando su situación con la del actor Carlos Villagrán, quien a sus 81 años sigue haciendo presentaciones como su personaje infantil.

Sin embargo, también surgieron numerosas voces que defendieron la actitud de Bonavides, destacando su humildad y dignidad al seguir trabajando.

“Es un hombre que no se rinde, que sabe hablar y conectar con la gente. Está ganándose la vida de forma honesta”, comentó otro usuario.

Ante las críticas, la persona que subió el video salió en defensa del actor, resaltando su trayectoria y el esfuerzo que ha hecho para seguir adelante pese a las adversidades.

La historia de Carlos Bonavides es un recordatorio de que la fama puede ser pasajera, pero la resiliencia y el compromiso con el trabajo honesto pueden mantenerse toda la vida. Aunque los años dorados de “Huicho Domínguez” quedaron atrás, el actor continúa buscando formas creativas y honestas de seguir vigente.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR