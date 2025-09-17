VIDEO: Edil de Reforma lleva a bailarina exótica con bandera a celebración de la Independencia de México

Algunos consideraron que se trató de una falta de respeto a los símbolos patrios, mientras que otros defendieron la libertad artística.

Lo que comenzó como una celebración tradicional del Grito de Independencia en México terminó convirtiéndose en un tema viral en redes sociales. Esto luego de que se difundiera un video donde una bailarina exótica ondeaba la bandera nacional mientras un DJ amenizaba la noche y otro performer con el torso desnudo, medias blancas, máscara de luchador y una bandera en la espalda, subió al escenario.

El momento rápidamente llamó la atención de miles de usuarios en X, Facebook y TikTok, quienes reaccionaron entre burlas, críticas y memes. Algunos consideraron que se trató de una falta de respeto a los símbolos patrios, mientras que otros defendieron la libertad artística y el estilo alternativo de la celebración.

¿Qué pasó en el Grito con la bailarina exótica?

Después del breve discurso del organizador, el alcalde de Reforma, Pedro Ramírez, el ambiente cambió cuando comenzó la música electrónica del DJ. Fue entonces cuando apareció la bailarina exótica, vestida de manera llamativa, portando la bandera de México y recorriendo el escenario.

Enseguida, un segundo personaje —con máscara de luchador, torso descubierto y medias blancas— se unió al performance, utilizando también una bandera como parte de su vestuario, lo que intensificó las reacciones en línea.

Reacciones en redes sociales

Usuarios indignados señalaron que el uso de la bandera en un espectáculo de este tipo podría constituir una falta de respeto a los símbolos patrios.

Otros lo vieron con humor, asegurando que el show fue “más entretenido que los Gritos oficiales”.

Algunos incluso mencionaron que la escena parecía sacada de un festival alternativo más que de una celebración cívica.



Debate sobre el uso de símbolos patrios

La polémica también abrió el debate sobre el uso de la bandera nacional en espectáculos no oficiales. De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, está prohibido alterar o usar con fines de burla los símbolos patrios, lo que ha llevado a cuestionar si el evento podría tener consecuencias legales.

El video continúa acumulando miles de reproducciones y comentarios, posicionándose como uno de los temas más buscados tras el Grito de Independencia 2025.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR