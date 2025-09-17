VIDEO: Kate del Castillo revela que la DEA la vigiló tras su encuentro con «El Chapo»

Todo comenzó con una carta que la actriz escribió en twitter en 2012, dirigida a El Chapo Guzmán

Fue en el mes de octubre del año 2015, cuando Kate del Castillo acompañada por el actor Sean Penn viajaron a un desconocido lugar de la Sierra sinaloense para encontrarse con el hombre más buscado del mundo entero: Joaquín “El Chapo” Guzmán. Este encuentro se da, luego de varios años de una comunicación a través de teléfonos e intermediarios entre el capo y la famosa actriz.

A diez años de su encuentro con el ahora detenido y sentenciado “Chapo” Guzmán, Kate del Castillo reveló que esta situación le trajo muchos problemas, no solo en el ámbito profesional, sino en el personal, además la actriz contó que la DEA la vigiló durante algún tiempo, y eso es algo de lo que no se podrá olvidar.

Kate del Castillo, una década después del Chapo Guzmán

En entrevista con el creador de contenido conocido como Nayo Escobar, Kate del Castillo, rompió el silencio y abrió su corazón, pues, habló sobre uno de los temas más polémicos de su vida: su encuentro con El Chapo Guzmán.

Lo que iba a ser uno de los proyectos más especiales de su carrera, se terminó convirtiendo en el problema más fuerte en su vida. Y es que, luego de que Kate del Castillo lanzará una carta a través de Twitter en 2012 dirigida hacia Guzmán Loera, el capo la contactó a través de su abogado, pues, el líder del Cártel de Sinaloa quería que la actriz dirigiera una película sobre su vida.

“Él (El Chapo Guzmán) me mandó decir que quería que tuviera los derechos sobre su vida”, contó Kate del Castillo

Todo lo anterior sucedió mientras que El Chapo Guzmán se encontraba detenido en el Penal del Altiplano, el plan, de acuerdo con Del Castillo era perfecto, pero todo cambio en julio del 2015, cuando el capo escapó de prisión.

“El plan era perfecto. Él estaba en la cárcel y aún así quería que yo hiciera la película”, dijo Kate del Castillo

Las repercusiones de “El Chapo” en la vida de Kate del Castillo

En esta misma entrevista la actriz de “Ingobernable”, serie de Netflix, habló como en pocas ocasiones del tema de su encuentro con el capo más buscado de México y el mundo entero, pues, según Kate del Castillo todo lo que vino después de que se reveló que la hija de Erik del Castillo estuvo en comunicación con Guzmán Loera le trajo fuertes consecuencias a su vida personal y profesional.

“Yo no trabajé en dos o tres años, no pude venir a mi país en no sé cuánto. Fue horrible”, dijo Kate del Castillo

Cuando Nayo Escobar cuestionó a la actriz, como le había afectado de manera personal, Kate solo se limitó a decir: “destruida”. La protagonista de “La reina del Sur” reveló también que la DEA la estuvo vigilando y tuvo que vivir con la incertidumbre si es que ella iba a ser o no detenida por autoridades estadounidenses.

“Había momentos en que me decían, ‘Es que viene la DEA’ y yo así, hablándole a mis abogados, vestida de la Ingobernable, así de ‘Oye, ¿salgo, o no salgo?’”. contó la actriz.

La experiencia que se llevará a la tumba

Kate del Castillo reveló que muchas personas no le dieron trabajo en ese tiempo, no porque no quisieran sino porque crecía la incertidumbre si es que a medio proyecto pudiera ser detenida: “Pasaron muchas cosas, unos no querían contratarme no por que fueran mala onda conmigo, sino por que no sabían si me iban a arrestar o no, obviamente el seguro crecía por que no estaban seguros si yo en algún momento iban a venir por mí o me iban a llevar”.

Finalmente la actriz de 52 años de edad, asegura que pese a todo lo que vivió después de su encuentro en 2015 con El Chapo Guzmán, es algo que se llevará a la tumba, pues, es algo que no cualquiera pudo vivir y experimentar.

“Al final no hice lo que yo quería, viví una experiencia que me la llevaré a la tumba, una experiencia que no cualquiera vive cosas extraordinarias, el simple hecho de haberlo conocido y de haber (hecho) todo ese viaje de ese día, me lo llevo, es una experiencia que jamás me imaginé vivir, ya todo lo demás fue lo peor…” dijo Kate.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO