VIDEO: «Mi vato es ministerial», mujer amenaza a taxista de aplicación

NUEVO LEÓN.- Una mujer fue exhibida en video tras amenazar de muerte a un chófer de taxi por aplicación después de que ella misma cancelara el viaje a bordo del vehículo.

Fue a las 8:00 horas de la mañana de este domingo que el conductor Roberto recogió a una mujer identificada como Saira de un domicilio ubicado en Colonia Lomas de Santa Catarina en el municipio de Santa Catarina en el estado de Nuevo León.

Una vez iniciado el viaje, el conductor hizo saber a la conductora que ésta había cancelado el viaje. Confundida y enojada, la mujer menciona que en su aplicación indica que tiene otro viaje asignado, pero con un auto y chofer diferente.

El conductor explicó que por esta razón, no podría trasladarla, lo que enfureció a la mujer, quien comenzó a maldecirlo y amenazarlo de muerte mencionando que su novio es “ministerial”. La situación rápidamente escaló, por lo que Roberto comenzó a grabar para tener pruebas de las intimidaciones que comenzó a recibir.

Saira se negaba a bajar del vehículo, afortunadamente el conductor observó a lo lejos una patrulla policiaca. De forma tensa, le menciona al oficial que la mujer “se está poniendo loca” y pide que la bajen del vehículo. Roberto explica a los oficiales las amenazas de agresión por parte del novio ministerial, a lo que Saira responde que es mentira. Finalmente, la mujer descendió del vehículo y el conductor pudo seguir laborando.

Fue la hermana del chófer con nombre de usuaria Karla RM, quien publicó en redes sociales el video grabado e intimidaciones por mensaje que ha recibido de un perfil llamado Vik Uresti, quien sería la pareja de la mujer, amenazándola de muerte si no borraba el video.

Para Excélsior, Karla comentó que aunque dejó de recibir acosamientos por la supuesta pareja, sí la han contactado diferentes conocidos y una expareja de este último, mencionando que no trabaja como agente ministerial y que anteriormente ha sido detenido por el delito de posesión de armas. Además de que su novia Saira es alcohólica y suele involucrarse en diferentes conflictos. Sin embargo, el chofer decidió no proceder legalmente contra la agresora.

"Mi vato es ministerial": mujer agrede a taxista de aplicación en #SantaCatarina Noticiero con @GerardoBurgoa y Brisseida Moya en @ImagenTVMTY pic.twitter.com/bEHWsffdRE — Imagen Televisión Monterrey (@ImagenTVMTY) September 17, 2025

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR