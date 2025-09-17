VIDEO: Pasajeros de avión dan el Grito de Independencia en pleno vuelo

¡De no creerse! Los pasajeros que en pleno Grito tuvieron que viajar, mostraron cómo se vivió el festejo patrio desde el cielo

¡Viva México! Solo los mexicanos sabemos cómo disfrutar de la vida y de nuestro lado más patriótico en cualquier lugar y así lo demostraron los pasajeros que en pleno vuelo no dudaron en dar el Grito de Independencia para así celebrar una verdadera noche mexicana.

Desde hace un par de años en redes sociales se ha viralizado un audio de un hecho ocurrido en 2023 cuando los empleados de un vuelo comercial dieron el Grito de Independencia no sólo recordando a los héroes de la patria, sino también incluyendo en los “¡viva!” a los pasajeros y tripulantes.

En pleno 2025 usuarios que por algún motivo tuvieron que tomar un vuelo en la noche del 15 de septiembre, es decir, en medio de los festejos patrios, retomaron este audio viral para recordar que una fecha como esta se puede disfrutar desde cualquier lugar y sobre todo, si desde ahí se alcanzan a ver los fuegos artificiales vistos desde arriba.

Recordemos que la el Zócalo de la CDMX, donde por primera vez una mujer dio el Grito de Independencia con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el resto de plazas públicas del país tras darse el grito se ofrece un espectáculo de pirotecnia que les sirvió a pasajeros para unirse a los festejos patrios incluso desde el avión.

Pasajeros de avión viralizan cómo se vio el grito desde el cielo

Muchos usuarios de TikTok han compartido cómo se vivió el Grito de Independencia desde el cielo, tal es el caso del usuario Luis Eslava compartió el video de este icónico momento en el que tras despegar del aeropuerto de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León.

La plaza se llenó de fuegos artificiales que se vieron desde el aire y fue en este preciso momento cuando el piloto los sorprendió al organizar un Grito desde la cabina que emocionó a muchos.

“¡Viva México!, muchísimas gracias estimados pasajeros, esperemos que sigan disfrutando de su vuelo, vamos a poner una canción”, se escucha decir al piloto del vuelo del audio viral, quien no dejó que ninguno de los mexicanos a bordo se perdiera de esta ceremonia que conmemora el inicio de la Independencia en México.

Finalmente, el piloto dijo a todos los pasajeros del vuelo que tras dar el Grito, se les invitaba a disfrutar del viaje, esto mientras desde las ventanillas del avión todavía se ven algunas de las “bombas” con las que el gobierno de Monterrey celebró las fiestas patrias.

Sin embargo, el joven no fue el único que pasó el Grito de Independencia en un vuelo, ya que otros internautas también mostraron cómo vivieron este momento histórico desde los aires; para ello recurrieron a este audio viral y así mostrar cómo se vieron los fuegos artificiales y parte del festejo patrio desde el aire.

En la sección de comentarios se leen mensajes como:

Sí, de preferencia que sí vivan los pasajeros.

El que iba dormido despertando de golpe.

Ahora sí que pegaron el grito en el cielo.

Que viva el piloto o no vivirá nadie.

Los mexicanos somos demasiado ambiente para este planeta.

Nos dio vista, nos dio grito, nos dio fuegos artificiales, nos dio canción.

Vivan los pasajeros y gritaban más fuerte jajaa

México mágico core.

Y sí respetó los tres Viva México.

El piloto estuvo practicando durante años.

Qué posibilidad había de que justo pasara por los fuegos artificiales.

Audio original de ¡Viva México, vivan los pasajeros!

