VIDEO: Susana Zabaleta le dedica esta canción a Ricardo Pérez tras rumores de infidelidad

La reconocida cantante reapareció en medio de los rumores de una infidelidad de parte de su actual novio

Durante esta semana el noviazgo entre la cantante, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, ha estado en el ojo del huracán después de que el reportero de espectáculos, Gabo Cuevas, asegurara que el comediante le envía mensajes a su expareja sentimental, Samii Herrera.

En el programa de espectáculos «Cállate los ojos», Gabo Cuevas dijo que vio los mensajes que Ricardo Pérez le manda a su expareja sentimental, Samii Herrera, a pesar de que actualmente tiene una relación sentimental con la cantante, Susana Zabaleta.

A pesar de la supuesta infidelidad, la cantante y el conductor de «La Cotorrisa» siguen más unidos que nunca o al menos así lo demuestran en las recientes publicaciones que han compartido en sus redes sociales, incluso Susana Zabaleta le dedicó una canción a su actual pareja.

Susana Zabaleta reaparece junto a Ricardo Pérez

Ante los rumores de una infidelidad de parte de Ricardo Pérez, Susana Zabaleta se mostró más enamorada que nunca de su novio al compartir una fotografía de la reunión que tuvo por las fiestas patrias. En la imagen vemos a la pareja disfrutando de la compañía de otros amigos.

«Que gran noche, pozole, tequila, amigos y mucho amor», escribió.

Minutos más tarde, en sus historias en Instagram, Susana Zabaleta subió nuevamente una publicación dedicada a su novio, el conductor de «La Cotorrisa», Ricardo Pérez. La famosa cantante aprovechó el espacio para dedicarle la canción «Contigo aprendí».

En el video vemos a Susana Zabaleta cantando «Contigo aprendí». La intérprete aprovechó el espacio para recordar a su fallecido amigo, el cantante, Armando Manzanero, pero lo que más llamó la atención fue que etiquetó a su novio, Ricardo Pérez, a quien le dedicó la melodía.

¿Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta?

Hace unos días trascendió que Ricardo Pérez le fue infiel a su novia, Susana Zabaleta. La información la dio el reportero de espectáculos, Gabo Cuevas, quien aseguró que el conductor de «La Cotorrisa» le manda mensajes a su expareja sentimental, Samii Herrera.

Hasta el momento ni Susana Zabaleta ni Ricardo Pérez han dado su versión del escándalo en su relación sentimental. Todo indica que la pareja sigue junta o al menos así lo demuestra la historia que subió el comediante en redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO