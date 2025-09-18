Abrirá Congreso más cuentas de Cabeza de Vaca

El Legislativo acordó que la Auditoría Superior del Estado realice una nueva revisión de las cuentas públicas 2017–2018 de la Secretaría de Salud

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Congreso del Estado solicitará a la Auditoría Superior del Estado haga una nueva revisión de las cuentas públicas 2017-2018 de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Este miércoles se llevó a cabo la reunión de la comisión especial para dar seguimiento a las denuncias presentadas por presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Salud durante la Administración Pública Estatal en el periodo 2016-2021.

Para ello se solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) información sobre 14 denuncias penales por posibles actos de corrupción presentadas por la Secretaría de Salud durante el periodo 2017 y 2018.

El titular de la ASE, Francisco Noriega Orozco, respondió a través de oficio, tener conocimiento de ocho de las citada denuncias (001/2025, 002/2025, 003/2025, 006/2025, 008/2025, 009/2025, 010/2025 y 014/2025), mismas que fueron recibidas el 3 de septiembre pasado.

También se le solicitó informar si en dichas cuentas públicas (2017-2018), existen observaciones hallazgos o procedimientos en curso, a lo que el Auditor Superior del Estado contestó que las observaciones a las auditorías ordinarias de dichas cuentas, no tienen vinculación con el tema de las denuncias.

Sin embargo, señaló que las denuncias están en observación “para determinar si corresponden a operaciones con recursos auditables por la Auditoría Superior del Estado (ASE), aclarando que la información es reservada”.

El diputado Víctor Manuel García Fuentes, señaló que se advierte una fiscalización limitada y superficial de las cuentas públicas de la pasada administración, al existir una relación de “compadrazgo” entre el anterior Auditor, Jorge Espino Ascanio con el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

“Esta situación se originó en un contexto de falta de independencia y un posible conflicto de interés, dado que el entonces Auditor Superior, mantenía una relación de cercanía con el Gobernador en turno”.

Para ello el legislador propuso presentar una denuncia formal ante la ASE y solicitar una auditoría extraordinaria a la Secretaría de Salud y al OPD (organismo público descentralizado) Servicios de Salud de Tamaulipas para subsanar las deficiencias de la fiscalización previa.

Además de detectar y documentar irregularidades que no fueron observadas en su momento por la Auditoría Superior del Estado y con ello, resarcir el daño al erario, mediante la integración de expedientes que fortalezcan las denuncias ya presentadas.

En su intervención, el diputado Gerardo Peña Flores señaló, “uno de los temas que se han expuesto hace unas semanas tiene que ver con que presuntamente hay contratos que no fueron firmados y sin embargo, fueron pagados”.

Explicó que la administración estatal, es “prácticamente imposible” que una factura sin firma, pueda pasar un proceso de principio a fin, de ser el caso como se informó; sin embargo, la propuesta fue aprobada por mayoría de votos, el voto en contra del dipurado Gerardo Peña y la abstención de la legisladora Mercedes del Carmen Guillén.

Perla Reséndez

Expreso-La Razón