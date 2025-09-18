Abuso de confianza en contra de 24 abues detectó el gobierno federal en el sur de #Tamaulipas

En los primeros seis bimestres de este 2025, la dirección regional de programas federales detectó 24 casos de abuso de confianza de familiares en contra de adultos mayores beneficiarios de la pensión Bienestar; así lo dio a conocer Rodolfo Ángel Rodríguez Bojorquez, titular de la dependencia federal.

«En el mes detectamos tres o cuatro casos… multiplicado por 6 bimestres. Lo único que podemos hacer es canalizarlos a las instituciones de seguridad, a las Fiscalías. Nosotros somos Bienestar y si una persona adulta mayor de edad le dio su NIP a otra, nosotros no podemos hacer nada»

Aunque Rodríguez Bojorquez expresó que la dirección regional de programas federales canaliza los casos de abuso de confianza a la Fiscalía General de Justicia; admitió que resulta difícil que las y los adultos mayores interpongan una denuncia penal al ser responsables del abuso de confianza sus propios hijos.

Lo que sí dejó en claro el funcionario federal es que si quienes reciben la pensión denuncian que les quitaron su tarjeta de cobro, la delegación regional de Bienestar les entrega una nueva.

«Sí, sí hemos detectado. Tampoco son demasiados casos, pero sí de repente se acercan y nos dicen:» es que mi hijo»… «es que mi sobrina», «es que mi hermano se queda con la pensión»… la mayoría, no por cariño»

Por último, dijo que antes había lagunas en el proceso administrativo y podía cobrarse la pensión Bienestar de adultos mayores que fallecieron.

Aclaró que actualmente esto dejó de ser al emprenderse un estricto proceso de revisión bimestral a través de la Clave Única de Registro Poblacional en el Registro Nacional de Población en dónde se notifica el deceso de una persona y el cobro queda sin efecto.

Cynthia Gallardo

La Razón