Anuncian Edición 2025 de la Feria Tamaulipas

La máxima fiesta de los tamaulipecos se realizará del 16 al 27 de octubre en Ciudad Victoria, con una cartelera artística, cultural, gastronómica y comercial para toda la familia

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Con un espíritu de orgullo, identidad y entusiasmo colectivo, este martes fue anunciada oficialmente la Feria Tamaulipas 2025, la máxima fiesta de las y los tamaulipecos, que se llevará a cabo del 16 al 27 de octubre en Ciudad Victoria, con una amplia cartelera artística, cultural, gastronómica y comercial para las familias.

En representación de la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, la presentación fue encabezada por la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero; el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtemoc Amaya García, y el empresario Jorge Zamacona.

“Nuestra feria es la representación viva de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura, las cuales han sido construidas por generaciones de mujeres y hombres que con su esfuerzo han forjado el Tamaulipas que hoy conocemos y amamos”, expresó Mariana Álvarez.

La edición 2025 de la Feria Tamaulipas será un espacio donde brillará lo mejor de nuestra gente. Con la participación de 43 municipios que ofrecerán una muestra cultural de 10 días y una muestra gastronómica de 3 días, 24 dependencias estatales, organismos públicos y productores locales, la feria se convertirá en un punto de encuentro que celebra nuestras raíces y fortalece el sentido de unidad de las y los tamaulipecos.

La feria contempla 40 juegos mecánicos con 4 nuevas atracciones y una zona comercial más de 100 emprendedores y microempresas dentro del Pabellón “Hecho en Tamaulipas”, una vitrina para la innovación, el talento local y la creatividad que florece en las distintas regiones del estado.

A su vez, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Cuauhtémoc Amaya García, dio a conocer que en el área ganadera se llevarán a cabo la Exposición Nacional de la raza Beefmaster, la Exposición Nacional de la raza brangus y la exposición de ovinos y caprinos, además de la exposición de maquinaria agrícola.

También se realizarán diversas actividades como demostraciones de productos realizados con sorgo blanco, el rodeo americano y charreada entre otros.

“El enfoque de esta feria es además de la diversión y el esparcimiento seguro, un motor de desarrollo económico. Por eso la participación del sector productivo, los emprendedores y las instituciones es clave en su desarrollo”, destacaron.

Durante 12 días, se desarrollarán actividades culturales, infantiles y recorridos escolares que reforzarán la visión de una feria educativa, incluyente y con sentido social.

Los stands de las dependencias gubernamentales ofrecerán atención directa a la ciudadanía, promoviendo programas y servicios del Gobierno del Estado alineados los principios de bienestar y transformación impulsados por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Toda la información sobre los espectáculos y actividades se podrá consultar en las redes sociales de la Feria Tamaulipas.

STAFF

EXPRESO-LA RAZON